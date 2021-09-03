Kaza yapan et yüklü kamyonet devrildi

Kaza yapan et yüklü kamyonet devrildi Sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde otomobil ile çarpışan et yüklü kamyonet devrildi.

Kaza yapan et yüklü kamyonet devrildi

Sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde otomobil ile çarpışan et yüklü kamyonet devrildi. Kazada, kamyonet içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde 06 PPZ 92 plakalı et yüklü kamyonet ile 38 AAD 133 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise devrilen kamyonette sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut