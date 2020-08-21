Son dakika haberi! Kaza yapan arkadaşının başında 'ölme' diye feryat etti
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Son dakika haberi! Kaza yapan arkadaşının başında 'ölme' diye feryat etti

Son dakika habere göre Karaman'da kamyonetle çarpışan motosikletli genç yaralandı.

21.08.2020 23:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:46

Karaman'da kamyonetle çarpışan motosikletli genç yaralandı. Olay yerinden geçen bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce, 'Ölme' diyerek feryat etti.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,16 yaşındaki D.E'nin kullandığı 70 BJ 026 plakalı motosiklet hızla geldiği kavşakta duramayarak C.K.(47) idaresindeki 42 DV 939 plakalı Mitsubishi marka kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü yola savruldu. Haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada oradan geçmekte olan bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce 'Ölme oğlum' diyerek başında uzun süre feryat etti. Feryat eden genci başka bir arkadaşı sakinleştirerek kaza yerinden uzaklaştırdı. Kazada kafasından darbe alarak ağır yaralanan D.E ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(iha)

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Son dakika haberi! Kaza yapan arkadaşının başında 'ölme' diye feryat etti

Kaynak: İHA

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