Son dakika haberi: Kaza yapan arazi aracının tekeri koptu, salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu
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Son dakika haberi: Kaza yapan arazi aracının tekeri koptu, salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da kazaya karışan arazi aracının kopan tekeri bir evin bahçesine düşerken, salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu.

Son dakika haberi: Kaza yapan arazi aracının tekeri koptu, salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu
13.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:22

Bursa'da kazaya karışan arazi aracının kopan tekeri bir evin bahçesine düşerken, salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Badoğlu idaresindeki 16 LKN 62 plakalı arazi aracı 16 AHN 311 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle arazi aracının normal araçların 3 katı büyüklükteki tekeri kopup 100 metre yuvarlanarak, bir evin bahçesine düştü. Kopan teker evinin bahçesinde salça kaynatan Ramazan Umut'un kafasının üstünden geçip evinin önünde araca çarparak durabildi. Tekerin çarparak durduğu araçta da maddi hasar meydana geldi. Bahçede salça yaparken üzerinden teker geçmesiyle ölümden dönen Ramazan Umut, "Salça karıştırıyordum bir gürültü koptu kocaman bir lastik üzerimden geçerek yanıma düştü. Büyük korku yaşadım. Bu lastik beni sıyırıp geçti üzerime düşseydi şu an ölmüştüm. Lastik üzerime geliyordu. Bir anda yön değiştirdi beni sıyırıp geçti" dedi.

Kazada aracının tekeri kopan Fatih Badoğlu ise, "Kırmızı ışıkta durdum yeşil yanmasıyla birlikte hareket ettim. Bir baktım yukarıdan bir araç üzerime geliyor. Kurtarmak için manevra yaptım. kurtaramadım çarpınca kaldırıma çıktım aracımın arka tekeri koptu. Tesellimiz kopan lastik kimseye çarpmadı çarpsa lastik büyük öldürürdü tek tesellimiz bu" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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