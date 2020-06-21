Son dakika haberi | Kaza sonrası ağlayan küçük kıza polisten baba şefkati
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Son dakika haberi | Kaza sonrası ağlayan küçük kıza polisten baba şefkati

Son dakika haberine göre Kaza sonrası ağlayan küçük kıza polisten baba şefkati Takla atan araç karşı şeride geçti: 6 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan aracın, takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

21.06.2020 05:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 05:41

Kaza sonrası ağlayan küçük kıza polisten baba şefkati

Takla atan araç karşı şeride geçti: 6 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan aracın, takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ağlayan çocuğu teselli eden trafik polisi Mücahit Adıgüzel ise, "Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim" demesi herkesin yüreğini ısıttı.

Kaza, saat 02.25 sıralarında D-110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Gülsar yönetimindeki 34 TDM 58 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak takla attı.

Karşı şeride uçan araç ters dönerken, sürücü İlker Gülsar ve araçta bulunan Gülten Gülsar, Nurdan Gülsar, Arzu Topaç, Fatma Efe Topaç ve Elif Topaç yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağlayan çocuğa polis şefkati

Olay yerine gelen Malkara Bölge Trafik Amirliği'nde görevli trafik polisi Mücahit Adıgüzel, kaza sonrası ağlayan 6 yaşındaki Elif Topaç'ın yanına giderek, teselli etti. Trafik polisi Adıgüzel, "Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim" dediği çocuğu sakinleştirmesi büyük takdir topladı.

Son dakika haberi | Kaza sonrası ağlayan küçük kıza polisten baba şefkati

Kaynak: İHA

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