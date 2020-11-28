Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
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Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor

28.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:53
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç (31) için tören düzenlendi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç (31) için tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Tekağaç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne mahkum bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarından Ömer Faruk Tekağaç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit polis memuru Ömer Faruk Tekağaç için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Memik ve kardeşi Fatih Tekağaç, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit polisin meslektaşları katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.

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Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberi... Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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