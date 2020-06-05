Son dakika haberi... KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı, Somali kültür ataşesi ziyaret etti
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Son dakika haberi... KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı, Somali kültür ataşesi ziyaret etti

Son dakika haberi: Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdulaziz Hasan ziyaret etti.

Son dakika haberi... KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı, Somali kültür ataşesi ziyaret etti
05.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:13

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdulaziz Hasan ziyaret etti.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Hasan, KAYÜ'nün eğitim imkanlarını görmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin önemine değinen Hasan, Somali'deki üniversiteler ile KAYÜ arasında eğitim işbirliğinin yapılabileceğini aktardı.

KAYÜ'nün dış ülkelerdeki üniversitelerle işbirliğinin önemine dikkati çeken Karamustafa, "Somali'deki üniversitelerle eğitim alanında işbirliğine gidebiliriz. Somali'den öğrenciler üniversitemizde eğitim alabilirler." ifadesini kullandı.

Konuşmalarından arından Karamustafa, üniversitenin çini işlemeli vazosunu Hasan'a hediye etti.

Kaynak: AA

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