Son dakika haberi! KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı şehitlerini andı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermenistan tarafından toplu şekilde canlarına kıyıldığı insanlık dışı katliamın 30. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, katliamda hayatını kaybeden 613 masum Azerbaycanlı soydaşımızın acısını yüreğimizde hissettiğimizi belirtti ve katliam şehidi kardeşlerimizi rahmetle andıklarını söyledi.

Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle:

"Ermenilerin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunarak, ablukaya aldığı ve daha sonra işgal ettiği Hocalı Kasabasında 20. yüzyılın en kanlı katliamını yaptığı günden bu yana 30 yıl geçti. Kadın, yaşlı, çocuk demeden 613 Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği bu katliamı unutmamız mümkün değildir.

Hocalıdaki bu insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğimizde hissediyor ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Azeri kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Hocalı şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin 2020'de Karabağ zaferi ile Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri alması bir nebze acımızı hafifletse de yapılan bu katliam tarih boyunca hatırlanmaya ve kınanmaya devam edilecektir. Dünyaya her zaman hoşgörü ve barış gözüyle bakan büyük bir olan Türk Milleti, haksızlık karşısında hiçbir zaman boyun eğmemiş, bundan sonra da eğmemeye ve dünya mazlumlarının koruyucusu olmaya devam edecektir. Bu vesile ile Hocalı katliamının 30. yılında hunharca öldürülen Azerbaycanlı kardeşlerimizi, soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel