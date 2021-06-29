SPOR Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda

SPOR Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmandaİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

SPOR Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezonu dün açan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın özellikle genç futbolcularla yakından ilgilendiği gözlemlendi. Antrenmanda yeni transferler Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı da antrenmanda yer aldı. Geçmiş borçlar nedeniyle anlaştığı isimlerle resmi sözleşme imzalayamayan Kayserispor'un transfer yasağını kaldırdıktan sonra prensipte anlaşılan isimlere imza attırması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı