Son dakika haberi... Kayserispor transfer yasağını kaldırdı
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Son dakika haberi... Kayserispor transfer yasağını kaldırdı

Son dakika haberi... Kayserispor transfer yasağını kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Yukatel Kayserispor, lisans engeline sebep olacak ödemeyi gerçekleştirerek transfer yasağını kaldırdı.

Yukatel Kayserispor, lisans engeline sebep olacak ödemeyi gerçekleştirerek transfer yasağını kaldırdı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, transfer yasağını kaldırdı. Eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na yapılması gereken 4 milyon 300 bin TL'lik rakamın zamanında ödenmemesinden ötürü transfer yasağı ile karşı karşıya kalan sarı kırmızılı takımda, ödeme gerçekleştirildi ve yasak ortadan kalktı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, konuyla ilgili olarak, "Bugüne kadar onlarca dosyayı kapattık. Bilal Başacıkoğlu ile ilgili kulübümüze gelen ödeme de yapılmış olup, kulübümüzün herhangi bir lisansa engel borcu bulunmamaktadır. Kadromuza kattığımız ve katacağımız futbolcuların lisanslarının çıkmasında bir engel kalmamıştır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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