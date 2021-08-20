Son dakika haberi: Kayserispor Numanoğlu ile kazanamıyor
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Son dakika haberi: Kayserispor Numanoğlu ile kazanamıyor

Son dakika haberi: Kayserispor Numanoğlu ile kazanamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda galibiyet alamadı.

Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda galibiyet alamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, sahasında 3 puanı almak amacında. Bu akşamki maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yalova Bölgesi hakemi bugüne kadar Kayserispor'un 4 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 1 beraberlik 3 yenilgi aldı. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda Kayserispor, sahasında Antalyaspor'a 1-0, Erzurumspor'a 3-1, Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken deplasmanda Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer yandan Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçlarda Adana Demirspor ise 2 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi aldı. Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Kayserispor-Adana Demirspor maçı yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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