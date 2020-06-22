Son dakika haberi | Kayserispor ilk kez 2 farklı kazandı Gelen son dakika haberlerine göre Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçta ilk kez 2 farklı galibiyet elde etti.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçta ilk kez 2 farklı galibiyet elde etti.

Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik 15 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, kazandığı maçlarda 1-0 ve 2-1'lik sonuçlar elde ederken ilk kez bir maçı iki farklı skorla tamamladı.

Ligin 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, maçın ilk yarısında Pedro Henrique ile ikinci yarıda da Artem Kravets ile gol bularak 2-0 kazandı.

Kayserispor'un bu sezon kazandığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

Denizlispor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kayserispor-Yeni Malatya 2-1

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İHA