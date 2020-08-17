Son dakika haberi | Kayserispor'dan 10 numara transfer Son dakika haberi: Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig'deki başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, dış transferde Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile transfer yasağının kalkması halinde sözleşme yapılacak.

Daniel Avramovski kimdir

20 Şubat 1995 tarihinde Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Sol ayaklı ve 1,84 cm boyunda. Orta saha, Sağ açık, forvet arkası gibi mevkilerde oynuyor. Geçen sezon Kuzey makedonya 1.Lig takımlarından Vardar'da 22 müsabakaya çıktı. 1960 dakika oyunda kaldı ve takımı adına 10 gol atarken 6 da asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA