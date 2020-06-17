Son dakika haberi... Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor Son dakika gelişmesine göre Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde çalışan sarı-kırmızılı ekip, topla birlikte çalıştı. - KAYSERİ Kaynak: İHA