Son dakika haberi... Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
Son dakika gelişmesine göre Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
17.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:17
Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde çalışan sarı-kırmızılı ekip, topla birlikte çalıştı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA