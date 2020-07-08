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Son dakika haberi! Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Son dakika haberine göre Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika haberi! Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
08.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:51

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Taktiksel çalışma yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı tamamladı.

Kayseri ekibi, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

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