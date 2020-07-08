Son dakika haberi! Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı Son dakika haberine göre Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Taktiksel çalışma yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı tamamladı.

Kayseri ekibi, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA