Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Son dakika gelişmesine göre Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'yı darbettiği iddiasıyla Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın tutuksuz olarak yargılandığı davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'yı darbettiği iddiasıyla Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın tutuksuz olarak yargılandığı davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

Süper Lig'de geçen yıl 17 Ekim'de Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80'inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, iddiaya göre Gözbaşı'nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor taraftarı Usanmaz tarafından darbedildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızı ise bayıldı. 

YENİ SEZON FORMA TANITIM FİLMİNDE OYNAMIŞ

Öte yandan, Ozan Gözbaşı'nı darbeden Okan Usanmaz'ın takımın 2020- 2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenilirken, yaşanan olay sonrası Gözbaşı'nın şikayeti sonrası Usanmaz 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 28 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında Okan Usanmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Davanın bugün görülen duruşmasına sanık Usanmaz ile mağdur Ozan Gözbaşı katılmadı. Mahkeme, 3 tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Wilma Elles Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:56:48. #1.14#
title