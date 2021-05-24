Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
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Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin (25), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin (25), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesi Kayseri'nin Bünyan ilçesine getirildi. Bayramlı Camii'nde kılınan cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, şehidin ailesi ve ilçe halkı katıldı. Şehidin babası Murat Gergin ve kardeşi Oğuzhan Gergin güçlükle ayakta durdu. Şehidin babaannesi Mukadder Gergin, torununun fotoğrafını basın mensuplarına göstererek, "Benim aslan oğlumu çekin. Aslan oğlum şehit oldu" dedi. Şehidin yakınları da tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gergin, Camikebir Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
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