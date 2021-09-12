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Son dakika haberi! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Son dakika haber... İllib'te arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin Kayseri'deki babaevine acı haberi ulaştı.

İllib'te arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin Kayseri'deki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib'te komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin acı haberi Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba evine ulaştı. Yetkililerce aileye haberin verilmesinin ardından, evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. - KAYSERİ

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