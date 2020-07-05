Son dakika haberi: Kayseri Tabip Odası Başkanlığına Şahin seçildi Son dakika haberleri: Kayseri Tabip Odası Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin seçildi.

Kayseri Tabip Odası Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin seçildi.

Tek liste halinde girilen seçimlerde yeni yönetim, denetim, onur kurulları ile üst kurul delegeleri belirlendi.

Tabip Odası Başkanlığında yapılan seçimlerde yeni başkan Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin oldu.

Burada konuşan Şahin, kendisini seçen tüm üyelere teşekkür etti.

Zor ama önemli bir görevi devraldığını belirten Şahin, "Yönetim Kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte üyelerimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

Görev süresi dolan Prof. Dr. Hüseyin Per de 4 yıl boyunca birçok çalışmaya imza attıklarını, bayrağı devrettikleri arkadaşlarının Kayseri Tabip Odasını daha da ilerilere taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA