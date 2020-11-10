Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması
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Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması

10.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:34

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi,...

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, saldırıda yaralanan Gaziantepli Komando Er Hakan Şimşekyakar ve yakınlarını ferahlattı.

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Komando Er Hakan Şimşekyakar, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın sorumlularından bir teröristin yakalanak Türkiye'ye getirilmesinin içlerinde sevinç yarattığını söyledi.

Otobüsün içerisinde çekilen tek fotoğraf karesindeki yaralanan ve şehit olan arkadaşlarını gösteren gazi Şimşekyakar, fotoğrafın çekilmesinin ve paylaşılmasının ardından 5 dakika sonra patlamamanın meydana geldiğini dile getirdi.

Dört yıldır hatıra kalan tek fotoğrafa baktığında hüzünlendiğini ifade eden Şimşekyakar, "Failler yakalandıkça şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını ve bizim için bir ferahlık sağladığını, mutluluk verdiğini, rahatlık sağladığını söyleyebiliriz. İnşallah diğer sorumlular da teker teker çıkarsa, çorap söküğü gibi sökülürse daha da sevineceğiz. Hükümetimize polis ve askerimize yönelik çalışmalarından dolaya teşekkür ediyoruz." dedi.

Yakalanan faillere idam cezası isteyen Şimşekyakar, olayı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Şimşekyakar, Türk bayrağını öperek şanlı al bayrağı yere düşürtmeyeceklerinin altını çizdi.

Sonuna kadar şanlı bayrağı dalgalandıracaklarını vurgulayan Şimşekyakar, "Beni tekrardan göreve çağırsalar, kamuflajımı giyer, vatanım için hizmete koşarım. Kanımın son damlasına kadar canımı seve seve veririm." diye konuştu.

Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması
Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması
Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması
Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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