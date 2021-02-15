Son dakika haberi! Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

15.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:54
Son dakika haberi! Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Kayadibi Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken, vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirler alındığı aktarıldı.

Mahalledeki Kayadibi İlkokulu ve ortaokulunda 10 gün boyunca uzaktan eğitime devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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