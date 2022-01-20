Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede - Haberler
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Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kayseri polisi tarafından 3 ilde düzenlenen kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından 3 ilde düzenlenen kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu 3 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 100'ün üzerinde kaçak telefona da el konuldu. Operasyon kapsamında, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağı Gülük Mahallesinde bulunan bir otelde de arama yapıldı. Yapılan aramada çelik kasanın içerisinde bulunan kaçak telefonlara el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin ise gözaltına alındıkları illerde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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