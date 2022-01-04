Son dakika haberi... Kayseri Kızılay Hastanesi "Obezite Cerrahisi" tedavisine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kayseri Kızılay Hastanesi "Obezite Cerrahisi" tedavisine başladı

Son dakika haberi... Kayseri Kızılay Hastanesi
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri Kızılay Hastanesi'nde "Obezite Cerrahisi" tedavisi uygulanmaya başlandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kızılay Hastanesi'nde "Obezite Cerrahisi" tedavisi uygulanmaya başlandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern çağın en önemli hastalıklarından biri haline gelen obezite, genel olarak kişinin harcadığından daha çok kalori alması sonucu vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanıyor.

Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen obezite tedavisi için Kayseri Kızılay Hastanesi "Obezite Cerrahisi" tedavisine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Kızılay Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M. Sinan Aydın, diğer tüm tedavi yöntemleri uygulanmış ancak başarılı olamamış kişilerde obezite cerrahisinin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Hastanın cerrahi işlem görmeden önce tüm ilgili birimlerle değerlendirilip anestezi açısından ameliyata elverişli olması gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hasta seçimi vücut kitle indeksine göre yapılır. Vücut kitle indeksi 40 üzerinde ise hastaya operasyon yapılabilir. 35 ile 40 arasında ise hipertansiyon tip 2 diyabet, uyku apne sendromu, trigliserit yüksekliği, kalp hastalığı, karaciğer yağlanması gibi ek bir rahatsızlığı yoksa uygulanabilir."

Obez kişilerin hayat kalitesinin düştüğünü belirten Aydın, obezitenin giderilmesinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title