Son dakika haberi... Kayseri Kızılay Hastanesi "Obezite Cerrahisi" tedavisine başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kızılay Hastanesi'nde "Obezite Cerrahisi" tedavisi uygulanmaya başlandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern çağın en önemli hastalıklarından biri haline gelen obezite, genel olarak kişinin harcadığından daha çok kalori alması sonucu vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanıyor.

Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen obezite tedavisi için Kayseri Kızılay Hastanesi "Obezite Cerrahisi" tedavisine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Kızılay Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M. Sinan Aydın, diğer tüm tedavi yöntemleri uygulanmış ancak başarılı olamamış kişilerde obezite cerrahisinin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Hastanın cerrahi işlem görmeden önce tüm ilgili birimlerle değerlendirilip anestezi açısından ameliyata elverişli olması gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hasta seçimi vücut kitle indeksine göre yapılır. Vücut kitle indeksi 40 üzerinde ise hastaya operasyon yapılabilir. 35 ile 40 arasında ise hipertansiyon tip 2 diyabet, uyku apne sendromu, trigliserit yüksekliği, kalp hastalığı, karaciğer yağlanması gibi ek bir rahatsızlığı yoksa uygulanabilir."

Obez kişilerin hayat kalitesinin düştüğünü belirten Aydın, obezitenin giderilmesinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli olduğunu aktardı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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