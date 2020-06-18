Son dakika haberi... KAYSERİ Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi
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Son dakika haberi... KAYSERİ Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi

Son dakika haberi: Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemiTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarına ara verilen sıcak hava balonları, 1 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek.

18.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:31

Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarına ara verilen sıcak hava balonları, 1 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek. Balonlara tedbirler kapsamında yarı kapasitede maskeyle yolcu alınacak.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları, koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından 1 Temmuz'da tekrar faaliyete başlayacak. Bu kapsamda, sıcak hava balonu şirketleri uçuşlar için hazırlıklarını tamamladı. Sıcak hava balonu sepetlerinin gerekli bakımları yapılarak, dezenfekte edildi. 24 ve 28 kişilik kapasitede bulunan sıcak hava balonlarına yeni dönemde yarı kapasitede yolcu alınacak. Ayrıca maskesiz yolcular balonlara alınmayacak. Her turun ardından balonlar dezenfekte edilerek temizlenecek.

'2 BİN İNSAN ÇALIŞIYOR'

10 yıllık balon pilotu Üzeyir Kardaş, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün balon uçuşları için bize verdiği tarih 1 Temmuz. Bizler 1 Temmuz'da gökyüzüne dönmeyi umut ediyoruz. Kendi işimizi yapmayı çok özledik. 'Kapadokya' denildiğinde insanların aklına artık balon turizmi gelmeye başladı. Yurt dışındaki insanları sıcak hava balonu uçuşları için mutlaka Kapadokya'ya bekliyoruz. Sıcak hava balonu sektörü turizme çok önemli katkıda bulunuyor. Bu sektörde Kapadokya bölgesinde 2 bine yakın insan çalışıyor" dedi.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN UÇUŞLAR YAPACAĞIZ'

Balon uçuşlarının başlamasını beklediklerini kaydeden Kardaş, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Balon sepetlerimiz haftada en az 1 gün dezenfekte edilmektedir. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, balon uçuşlarının açılacağı günü bekliyoruz. Uçuşlar başladığında yarı kapasiteyle yani 28 kişilik balonumuza 14 kişi alarak, sosyal mesafe kurallarına uygun uçuş yapacağız. Ayrıca maske ve eldiven kullanımını bizim kontrolümüzde gerçekleştirerek, misafirlerimizi uçurmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ BİZLERİ TEDİRGİN EDİYOR'

Son günlerde artan koronavirüs vakalarına da değinen Kardaş, "Son dönemde vaka sayılarındaki artış tüm sektörü olduğu gibi bizleri de tedirgin ediyor. Bu vaka sayılarına bakarak tabi ki ertelenme ihtimali var. İnsanlarımız maskelerini takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarlarsa vaka sayıları düşecektir. Vaka sayılarının düşmesiyle de biz, sahalara dönmeyi arzuluyoruz" dedi.

Son dakika haberi... KAYSERİ Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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