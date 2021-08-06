Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
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Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor

Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antalya ve Muğla'da yangınlarla mücadelesini canla başla sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antalya ve Muğla'da yangınlarla mücadelesini canla başla sürdürüyor. 6 araç ve 19 kişilik ekip, Milas, Kemerköy Termik Santrali bölgesindeki yangına gece boyunca müdahale etti.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde orman yangınları ile mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kahraman itfaiye erlerinin de Antalya ve Muğla'daki devam eden yangınları söndürmek için üstün çabası devam ediyor.

FETHİYE'Yİ SÖNDÜRDÜLER, TERMİK SANTRALE GEÇTİLER

6 araç ve 19 kişilik ekip, Muğla'nın Fethiye bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, Fethiye'deki görevlerinin ardından terleri soğumadan Muğla'nın Milas bölgesindeki Kemerköy Termik Santrali bölgesine geçiş yaptı. Ekipler, burada gece boyunca yangına canla başla müdahale ederken, o anlar amatör kameralara yansıdı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nde yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

"İKİ DEVLET, TEK MİLLET"

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında itfaiyenin yanı sıra asker, polis, AFAD ile birlikte Azerbaycan ekipleri de yer alıyor. Kayseri İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, müdahalenin yapıldığı Kemerköy Termik Santrali bölgesinde Azerbaycan itfaiye komutanlarından Azad Albay ve Termik santral koordinatörü Yalova AFAD Müdürü Doğan Toncer ile birlikte yangına müdahale esnasında birlik ve beraberlik içerisinde, "İki devlet, tek millet" mesajı verdi. Kızılkan, ekiplerin canla başla mücadele ettiğini belirterek, Azerbaycan ekiplerine bölgede müdahale sırasında herhangi bir talep ve risk olup olmadığını sordu.

ANTALYA EKİBİ DE YANGINLARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ayrıca Antalya'ya giden 2 araç, 8 kişilik ekibin de Manavgat ilçesi Gündoğmuş bölgesindeki yangınlara müdahalesi sürüyor.

Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor
Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor

Kaynak: Habermetre

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