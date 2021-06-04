Son dakika haberi... Kayseri İtfaiyesi 5 ayda 2 bin 198 olaya müdahale etti

Son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, 2021'in ilk 5 ayında 2 bin 198 olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, 2021'in ilk 5 ayında 2 bin 198 olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Kayseri'de 16 noktada 53 araç ve 260 personel ile vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan itfaiye ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 7/24 mesai mefhumu olmaksızın zor şartlar altında çalışan ekipler, vatandaşlarında takdirini topluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, 2021'in ilk 5 ayında bin 198 vakaya müdahale ettiklerini söyleyerek, "Bu olayların bin 28'i yangın vakası olarak karşımıza çıkıyor. Yine en önemli olaylardan bir tanesi, toplumsal duyarlılığın artmasıyla birlikte kurtarma operasyonlarının öne çıktığını görüyoruz. 943 kurtarma operasyonuna müdahil olduk. Pandemi döneminde kısıtlamaların başlayacağı saatlere yakın zaman diliminde trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Bu anlamda sürücülerimizin vücut bütünlüğünü koruyarak, ailesinin yanına gitmesini esas almak suretiyle diyoruz ki, lütfen emniyet kemerlerinizi takın, trafik kurallarına uyun. Bu anlamda da ekiplerimizin 203 trafik kazasına müdahil olduğunu görüyoruz. Kayseri'de bu zaman dilimi içerisinde 24 baskını olduğunu, istenilen yağışın elde edilmemesiyle birlikte kısmi olarak arazi yangınlarında düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşımızın duyarlılığı da bu yangının sayısını oldukça düşürecek diye algılamak istiyoruz. Müdahale ettiğimiz olaylarda 25 ölürken, 193 kişide sıkışmadan dolayı kurtarma operasyonunu ekiplerimiz gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı