Son dakika haberi: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden uygulamalı trafik eğitimi - Haberler
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Son dakika haberi: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden uygulamalı trafik eğitimi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden uygulamalı trafik eğitimi

Son dakika haberleri: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve yetişkinlere emniyet kemerinin önemini anlatmak için uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve yetişkinlere emniyet kemerinin önemini anlatmak için uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen "Kayseri'de Emniyet Kemeri Hareketi Projesi" kapsamında uygulamalı eğitimler başladı.

Kayseri 5. Bilim Şenliği'ne katılan çocuk ve yetişkinlere, emniyet kemeri simülasyon otobüsü ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak için uygulamalı trafik eğitimleri verildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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