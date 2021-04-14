Son dakika haberi! Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan Veli Altınkaya (59), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Altınkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil