Son dakika haberi | Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı kitaplaştırıldı Son dakika güncel haberine göre Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nı geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla kitaplaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nı geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla kitaplaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin yöresel lezzetlere yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla gerçekleştirilen Gastronomi Turizmi Çalıştayı kitap haline getirildi.

Tarihsel ve coğrafi anlamda medeniyetlerin beşiği Kayseri'de tarihi, geleneği, kültürü ve sanatı yansıtan her şeyi halka ulaştırmak adına çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin yemeklerini geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Şehrin gastronomik mirasını ortaya koyduğu, Gastronomi Turizm Çalıştayı ile Kayseri'nin yemek kültürünü tüm ülkeye tanıtmayı düşünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sucuk ve pastırmasıyla yapılan pek çok yemeğinin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzetini hazırlanan kitapla beraber sadece şehir değil tüm Türkiye öğretmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA