Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI
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Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan Ziya Ç., polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

KAYSERİ'de henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan Ziya Ç., polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4'üncü Caddedeki müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Ziya Ç., kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç, balkona çıkarak ekiplere direndi, elindeki cam parçaları ile de kendine zarar verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri, ikna olmayan Ziya Ç.?yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli bölgelerini yaralayan Ziya Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI
Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI
Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI
Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI
Son dakika haberi... KAYSERİ EVİNİ ATEŞE VERİP, KENDİNİ CAM PARÇALARI İLE YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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