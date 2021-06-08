Son dakika haberi... Kayseri'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Kayseri'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kayseri'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 51 F 500 plakalı tır, Kıbrıs Caddesi'nde K.S'nin kullandığı 06 CHD 98 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü K.S. ile diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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