Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor

19.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:03
Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 6'ya çıkan duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesince katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar Ferhat Tekiner, B.K, M.A, M.Ö. ve S.A. hazır bulundu. Duruşmaya, şehit piyade er Yunus Emre Duran'ın babası müşteki Mahmut Duran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Süleyman Özdemir ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu 15 avukat müdahil olarak yer aldı.

Söz verilen "Hırsızlık" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından birçok kaydı bulunan Tekiner (30), teröristlerce Lice'ye götürüldüğünü, işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Teröristlerce tırnağının kopartıldığını anlatan Tekiner, "Kimlik konusunda bana M.Ö. yardımcı oldu. 'Bende kimlikler var onlardan veririm. Rahat edersin' dedi." diye konuştu.

Hakimin kendisine teklif edilen tabancayla ilgili sorusuna Tekiner, "Darbeden kalma silahı 10 bin liraya M.Ö. bana satmaya çalıştı." dedi.

Söz verilen sanıklardan B.K. ise Tekiner ile kahvehanede oyun arkadaşı olduğunu, herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını savundu.

"20 yıllık devlet memuruyum." diyen B.K, yaşanan olaylardan dolayı ikinci kez tutuklandığını, insanların yüzüne bakamadığını söyledi.

Sanıklardan M.Ö. de Ferhat Tekiner'in kendisinden kimlik istediğinde önce terslediğini, sonrasında ısrarlarına dayanamayıp kimliği verdiğini bildirdi.

Silah satmaya çalışmadığını, kimlikleri de imha etmek için yanında taşıdığını öne süren M.Ö. "PKK'ya katılan ağabeyim 1992'de 'leş' oldu. Aile olarak kardeşimi reddetmiştik. Benim PKK ile bağım yok. Ferhat Tekiner'e kimlik verdiğim için de pişmanım. Örgütten tehdit aldım." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Uçar da geceleri uyuyamadığını, kanlı izin kağıdına baktığında psikolojik olarak etkilendiğini, sanıkların psikolojik bahanelere sığınmaması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hakan Taşıyan Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 19:04:36. #1.16#
title