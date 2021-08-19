Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sahabiye Mahallesi Faik Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir binada yangın ihbarı alan polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çatı katında çıkan yangına müdahale etti.
Yangın, metruk binanın etrafındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin