Son dakika haberi | Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan E.M. ve Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün