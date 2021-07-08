Son dakika haberi | Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi | Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan E.M. ve Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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