Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı.
Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç