Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
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Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı.

Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Kayseri'de yangın: Patlamalar mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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