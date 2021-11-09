Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılarla birlikte 19 gram sentetik uyuşturucu, 5,1 gram sentetik kannabionid, hap ve uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'sine "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", 2'sine ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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