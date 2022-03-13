Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamete uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 15,50 gram eroin, 11 sentetik hap, 115 fişek ve 1 uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.