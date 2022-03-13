Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamete uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 15,50 gram eroin, 11 sentetik hap, 115 fişek ve 1 uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title