Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

T.Y. ile V.Y'nin üzerinde yapılan aramada 300 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı

 Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Bensu Soral Yıldız Tilbe Demet Özdemir Okan Buruk
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Demir Çelik Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:42:22. #1.17#