Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.F'nin Buğdaylı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 21 gram esrar, 10,57 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kısa namlulu kırma tüfek bulundu.

Zanlılardan 11'ine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

M.F. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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