Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
21.08.2020 00:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:14

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 88 gram sentetik hap ve 2 metamfetamin ele geçirildi.

H.H.Ç, K.S. ve H.G. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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