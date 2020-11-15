Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

15.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:22
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıldığını belirledikleri bir eve operasyon düzenledi.

Şüphelilerden M.Ç'yi evin önünde yakalayan ekipler, arama yaptıkları sırada eve gelen O.A'yı da gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 1036 gram sentetik uyuşturucu, 1250 gram esrar, hassas terazi, 3 tabanca ile 300 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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