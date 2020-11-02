Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

02.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:32
Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.K'yi Tomarza ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 761 gram kubar esrar, 53 gram toz esrar, bin 293 gram kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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