Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 6 gözaltı
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Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 6 gözaltı

Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 2'sinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı belirlendi.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 2'sinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, şahıslardan 2'sinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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