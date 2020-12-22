Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

22.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:17
Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, S.Z.'nin ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesinde bir ikamette kaldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. S.Z., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise 345 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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