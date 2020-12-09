Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

09.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:15
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, G.Ç'nin Kayseri'ye batı illerinden uyuşturucu getireceği tespit edildi.

Yolcu otobüsü ile Kayseri'ye gelmeye çalışan G.Ç. Kırşehir'de takibe alındı.

Ekipler, Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde G.Ç'ye ait valizin astar kısmına gizlenmiş 540 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öner Erkan Pınar Altuğ Haluk Bilginer
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:19:26. #1.14#
title