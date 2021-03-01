Son dakika haberi! Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi! Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

01.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:58
Son dakika haberi! Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.E.K'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu İncesu ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Z.A.K. ve R.K. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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