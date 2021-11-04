Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 PD 529 plakalı otomobil ile 38 EY 210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 PD 529 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı. İncelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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