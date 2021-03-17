Son dakika haberi: Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
17.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:03
Son dakika haberleri: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 38 ADC 434 plakalı otomobil, Kardeş Şehirler Caddesi'nde F.C'nin kullandığı 38 BC 581 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün