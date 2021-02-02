Son dakika haberi: Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
02.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:22
Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de kontrolden çıkarak tramvay yoluna giren otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
Kayseri'de kontrolden çıkarak tramvay yoluna giren otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
E.A. yönetimindeki 38 BD 776 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nda kontrolden çıkarak metal bariyerleri parçalayıp tramvay hattında girdi.
Yaralanan sürücü E.A. ile annesi F.A. hastaneye kaldırıldı.
Aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil