Son dakika haberi... Kayseri'de terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 Suriyeli zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda 2 Suriyeli zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PYD/YPG'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet yürütenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sarız ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.Ş. ile M.H.M. yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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