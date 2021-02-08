Son dakika haberi... Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 105 sikke ele geçirildi
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Son dakika haberi... Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 105 sikke ele geçirildi

08.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:04
Son dakika haberi... Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 105 sikke ele geçirildi

Son dakika haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 105 sikke ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 105 sikke ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.S. takibe alındı.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda gözaltına alınan zanlının üst aramasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 105 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin sikkeleri satmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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